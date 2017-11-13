Официальным туристическим сувениром региона стал шоколад
16:17 13 Ноября 2017 Общество
Особенность и уникальность этого шоколада определяют несколько факторов. Прежде всего, это натуральный шоколад, изготовленный ремесленным способом на меланжере с каменными жерновами. Он выпускается небольшими партиями, по 10 килограммов. Измельчение и обработка одной партии шоколада длится три дня. Шоколад упаковывается в "почтовые" конверты из крафтовой бумаги с видами Липецка.
В регионе идет активная работа по созданию продвижению гастрономических брендов. В октябре презентована "вкусная карта" Липецкой области. Каждый муниципалитет представил свои кулинарные изыски. Липецкая область входит в число наиболее привлекательных для гастрономического туризма регионов России. А липчане славятся своим хлебосольством и гостеприимством. Среди гастрономических фестивалей, которые проводятся в районах, - «Раненбургское застолье», «Доброе сало», «Тыквенная каша», «Русская закваска», «Тербунская рассыпуха», «Августовские Спасы». "Такие праздники за последнее время стали визитной карточкой многих муниципалитетов. Они интересны как местным жителям, так и многочисленным туристам", - отмечает глава региона Олег Королёв.
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Источник: пресс-служба администрации Липецкой области
Источник: пресс-служба администрации Липецкой области
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