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Олег Королёв посоветовал молодежи постоянно работать над собой

18:25 27 Июля 2017 Общество
Олег Королёв посоветовал молодежи постоянно работать над собой
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Глава региона Олег Королёв сегодня встретился с участниками форума «Область будущего». Талантливую молодёжь, которая приехала на вторую смену в "Бригантину" интересовали не только творческие вопросы. Есть даже готовые проекты по производству оборудования для реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья. В целом же беседа получилась о будущем и региона, и страны, и самих молодых людей.

Первыми главу региона встретили КВНщики и предложили поучаствовать в разминке. После - разговор на любые темы. Молодёжь интересовало и кем хотел стать в детстве будущий глава области, и любит ли поэзию, и как он развивал в себе качества руководителя. Олег Королев дал свой рецепт успеха.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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