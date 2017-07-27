Олег Королёв посоветовал молодежи постоянно работать над собой
18:25 27 Июля 2017 Общество
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Первыми главу региона встретили КВНщики и предложили поучаствовать в разминке. После - разговор на любые темы. Молодёжь интересовало и кем хотел стать в детстве будущий глава области, и любит ли поэзию, и как он развивал в себе качества руководителя. Олег Королев дал свой рецепт успеха.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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