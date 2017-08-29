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Опыт Липецкой области по оказанию услуг в МФЦ представили на всероссийском уровне

09:37 29 Августа 2017 Общество
Перспективы системы предоставления госуслуг на базе сети офисов «Мои Документы» обсудили представители 30 российских регионов на конференции «МФЦ для населения и бизнеса: лучшие практики и планы развития». Форум с участием липецкой делегации проходил в Севастополе.

Как сообщили в управлении государственной службы и кадровой работы администрации Липецкой области, главная цель конференции – информационное и методологическое обеспечение деятельности региональных органов власти и МФЦ по вопросам совершенствования сферы предоставления государственных и муниципальных услуг. С участием представителей Министерства экономического развития Российской Федерации и ряда федеральных органов исполнительной власти, чьи услуги предоставляются в МФЦ, были рассмотрены наиболее актуальные вопросы, а также продемонстрированы инструменты информационно-технологического обеспечения для обслуживания граждан по принципу «одного окна» в соответствии с современными требованиями к деятельности многофункциональных центров.

Единственным из регионов, представившим опыт развития сети центров «Мои Документы» непосредственно на конференции, стала Липецкая область. В регионе на протяжении ряда лет успешно функционирует система центров и офисов «Мои Документы», организована работа с представителями бизнес-сообщества. Количество государственных, муниципальных и других услуг, предоставляемых в МФЦ, ежегодно увеличивается. Растет и число заявителей. Так, с начала года зарегистрировано уже более 1 млн. обращений, что значительно больше, чем за аналогичный период прошлого. «Центры «Мои Документы» стали важным шагом на пути реализации административной реформы, значительно повысив качество жизни людей», - уверен глава администрации Липецкой области Олег Королёв.
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Источник:  пресс-служба администрации Липецкой области
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