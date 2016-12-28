Опыт Липецкой области в реализации проекта «МФЦ для бизнеса» - один из лучших в стране
18:10 28 Декабря 2016 Общество
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Алексей Лебедев решил открыть свое дело. Идей у начинающего предпринимателя много. Вот только начать не знает с чего. Как подготовить необходимую документацию, правильно зарегистрировать ИП, и на какие субсидии рассчитывать? На все эти вопросы может ответить специалист центра "Мои документы".
Начинающим предпринимателям, а также корифеям бизнеса в МФЦ оказывают более сотни услуг. Здесь не только консультируют, но и открывают расчетные счета, оформляют кредиты и даже регистрируют право собственности на недвижимость. Можно получить выписки из Единого государственного реестра и оплатить госпошлины.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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