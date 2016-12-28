Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Количество показов: 97

Источник: ТРК "Липецкое время"

Опыт нашего региона в реализации пилотного проекта "МФЦ для бизнеса" отметили на конференции в Москве. Липецкий центр "Мои документы" победил в номинации "Лучшая практика предоставления услуг по бизнес-ситуациям".Алексей Лебедев решил открыть свое дело. Идей у начинающего предпринимателя много. Вот только начать не знает с чего. Как подготовить необходимую документацию, правильно зарегистрировать ИП, и на какие субсидии рассчитывать? На все эти вопросы может ответить специалист центра "Мои документы".Начинающим предпринимателям, а также корифеям бизнеса в МФЦ оказывают более сотни услуг. Здесь не только консультируют, но и открывают расчетные счета, оформляют кредиты и даже регистрируют право собственности на недвижимость. Можно получить выписки из Единого государственного реестра и оплатить госпошлины.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".