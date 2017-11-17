Память режиссера Владимира Пахомова почтили в Липецке
15:40 17 Ноября 2017 Общество
Людмила Должикова: "Я считаю, что я у него многому научилась. Я поняла, что такое истинный театр, как в нём работать, что такое артист, что такое спектакли, что такое зрители".
Во многом благодаря таланту режиссера Владимира Пахомова о Липецке заговорили в театральной среде. При нём театр получил статус академического, а в Липецк стали приезжать актеры со всей страны на театральные фестивали. Сегодня в память о режиссере покажут спектакль "Чайка".
Людмила Куракова, Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области: "Он был очень яркий человек. Он и говорил всегда ярко. Его знали все. Вся Москва знала, вся Россия знала. Этот человек был очень серьёзный, очень талантливый. И знал себе цену".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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