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Источник: ТРК "Липецкое время"

В Липецке почтили память знаменитого режиссера Владимира Пахомова. Людмила Должикова с выдающимся режиссёром проработала 25 лет.Людмила Должикова: "Я считаю, что я у него многому научилась. Я поняла, что такое истинный театр, как в нём работать, что такое артист, что такое спектакли, что такое зрители".Во многом благодаря таланту режиссера Владимира Пахомова о Липецке заговорили в театральной среде. При нём театр получил статус академического, а в Липецк стали приезжать актеры со всей страны на театральные фестивали. Сегодня в память о режиссере покажут спектакль "Чайка".Людмила Куракова, Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области: "Он был очень яркий человек. Он и говорил всегда ярко. Его знали все. Вся Москва знала, вся Россия знала. Этот человек был очень серьёзный, очень талантливый. И знал себе цену".