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Память военного летчика Олега Пешкова почтят в Липецке

08:38 24 Ноября 2017 Общество
Сегодня - ровно два года со дня гибели летчика Липецкого авиацентра Олега Пешкова в небе над Сирией.

На городском кладбище память Героя России почтят его близкие и сослуживцы. Год назад на могиле летчика, погибшего в Сирии при исполнении служебного задания, открыли памятник в виде крыльев самолета. Сегодня, 24 ноября, в школе №30 имени Олега Пешкова состоится открытие бюста подполковника.

24 ноября 2015 года военный самолет, в котором находились Олег Пешков и штурман Константин Мурахтин,  был сбит турецкими ВВС. Военным удалось катапультироваться, но по ним открыли огонь с земли. Олег Пешков погиб, а его штурману удалось спастись. В ходе выполнения боевого задания по спасению российских летчиков во время обстрела погиб морской пехотинец Александр Позынич. Он находился в составе поисково-спасательной группы, которая вышла на двух вертолетах на поиск наших военных.

Липецкий летчик Олег Пешков был удостоен звания Героя РФ. Константин Мурахтин и Александр Позынич (посмертно) награждены орденом Мужества.
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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