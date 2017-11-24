Память военного летчика Олега Пешкова почтят в Липецке
08:38 24 Ноября 2017 Общество
На городском кладбище память Героя России почтят его близкие и сослуживцы. Год назад на могиле летчика, погибшего в Сирии при исполнении служебного задания, открыли памятник в виде крыльев самолета. Сегодня, 24 ноября, в школе №30 имени Олега Пешкова состоится открытие бюста подполковника.
24 ноября 2015 года военный самолет, в котором находились Олег Пешков и штурман Константин Мурахтин, был сбит турецкими ВВС. Военным удалось катапультироваться, но по ним открыли огонь с земли. Олег Пешков погиб, а его штурману удалось спастись. В ходе выполнения боевого задания по спасению российских летчиков во время обстрела погиб морской пехотинец Александр Позынич. Он находился в составе поисково-спасательной группы, которая вышла на двух вертолетах на поиск наших военных.
Липецкий летчик Олег Пешков был удостоен звания Героя РФ. Константин Мурахтин и Александр Позынич (посмертно) награждены орденом Мужества.
Количество показов: 68
Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
Лента новостей
|09:25
|09:15
|09:01
|08:45
|08:38
|07:30
23.11.2017
|20:40
|18:38
|18:29
|18:08
|17:58
|17:48
|17:45
|17:37
|17:11
|17:02
|16:48
|16:31
|16:18
|15:42
Комментарии