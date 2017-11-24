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Источник: ТРК "Липецкое время"

Сегодня - ровно два года со дня гибели летчика Липецкого авиацентра Олега Пешкова в небе над Сирией.На городском кладбище память Героя России почтят его близкие и сослуживцы. Год назад на могиле летчика, погибшего в Сирии при исполнении служебного задания, открыли памятник в виде крыльев самолета. Сегодня, 24 ноября, в школе №30 имени Олега Пешкова состоится открытие бюста подполковника.24 ноября 2015 года военный самолет, в котором находились Олег Пешков и штурман Константин Мурахтин, был сбит турецкими ВВС. Военным удалось катапультироваться, но по ним открыли огонь с земли. Олег Пешков погиб, а его штурману удалось спастись. В ходе выполнения боевого задания по спасению российских летчиков во время обстрела погиб морской пехотинец Александр Позынич. Он находился в составе поисково-спасательной группы, которая вышла на двух вертолетах на поиск наших военных.Липецкий летчик Олег Пешков был удостоен звания Героя РФ. Константин Мурахтин и Александр Позынич (посмертно) награждены орденом Мужества.