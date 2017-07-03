Парк отдыха в Каменном логу и новые ледовые арены - планы по развитию Липецка
18:15 3 Июля 2017 Общество
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Пожалуй, самым амбициозным проектом главы Липецка в ближайшие годы будет строительство сразу трёх ледовых арен. Сейчас мэрия ведет переговоры со строителями. Планируют, что это будут небольшие, но комфортные и современные дворцы. Их возведут в течение трех лет.
Средства в городской казне есть. Город получит два миллиарда из федерального центра и области. Кроме того, бюджет в плюсе за счет неплохой в этом году собираемости налогов. А это позволяет обсудить несколько масштабных проектов по благоустройству. Самый крупный - парк отдыха в Каменном логу.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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