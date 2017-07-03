Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Количество показов: 66

Источник: ТРК "Липецкое время"

Амбициозные планы по развитию областного центра. В Липецке построят сразу три ледовых дворца. В Каменном логу устроят зону рекреации, благоустроят Центральный пляж. Изменения затронут и работу трамвайного парка. Об этом сегодня рассказал журналистам мэр города Сергей Иванов.Пожалуй, самым амбициозным проектом главы Липецка в ближайшие годы будет строительство сразу трёх ледовых арен. Сейчас мэрия ведет переговоры со строителями. Планируют, что это будут небольшие, но комфортные и современные дворцы. Их возведут в течение трех лет.Средства в городской казне есть. Город получит два миллиарда из федерального центра и области. Кроме того, бюджет в плюсе за счет неплохой в этом году собираемости налогов. А это позволяет обсудить несколько масштабных проектов по благоустройству. Самый крупный - парк отдыха в Каменном логу.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".