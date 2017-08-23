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Источник: ТРК "Липецкое время"

Юрий Алтухов собрал за круглым столом победителей викторины по избирательному праву, которая прошла в эфире радиоканала "Липецк FМ".Для Оксаны Горбуновой победа в викторине по избирательному праву «Время выбирать!» стала дебютной. Домохозяйка из Липецка о выборах знает практически всё, не пропустила ни одного голосования, поэтому и решила поучаствовать в радиоигре.Викторина “Время выбирать!” инициирована областной избирательной комиссией и уже пять лет выходит в эфир популярной радиостанции "Липецк FМ". Ежегодно в игру включаются тысячи слушателей.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".