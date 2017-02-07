Почтить память Героя России в Липецкую область приехал глава Ингушетии
16:38 7 Февраля 2017 Общество
На церемонию открытия приехали сыновья и вдова генерал-майора авиации.
Самолет Суламбека Осканова потерпел крушение в Добринском районе 7 февраля 1992 года. Во время лётного задания у истребителя Миг-29 отказал авиагоризонт. Осканов мог катапультироваться, но тогда бы самолет упал на крупный населенный пункт - село Хворостянка. Лётчик сумел увести крылатую машину в сторону, спасая жизни людей.
Раиса Осканова, вдова Героя России Суламбека Осканова: "Думая об этом, он наверняка знал, что погибает. Наверное страха у него не было. Он говорил, что летчик после таких случаев, оставивший самолет в свободном плавании в небе, оставить и приземлиться, на земле он уже не летчик".
Почтить память Героя в Липецкую область приехал глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров, а также многочисленные сослуживцы, ученики генерал-майора авиации и жители Хворостянки - очевидцы страшной трагедии. Несмотря на 20-градусный мороз, очередь из желающих возложить цветы к памятнику генерала Осканова выстроилась на несколько десятков метров. После памятного митинга в местной школе открыли мемориальную доску первому Герою России Суламбеку Осканову.
Юнус-Бек Евкуров, глава Республики Ингушетия: "Суламбек является для всех летчиков примером. Он проявил мужество, совершил подвиг. Это бессмертие. Большой привет от жителей Республики Ингушетия, низкий поклон и огромное спасибо за ту память, которую вы храните о нашем земляке".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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