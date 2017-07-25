Подготовкой поисковиков займутся в Ельце
11:59 25 Июля 2017 Общество
Стать поисковиком может любой желающий старше 18 лет. Приветствуются навыки ориентирования на местности, наличие вездеходной техники, приборов ночного видения, тепловизоров, альпинистского снаряжения. В рядах добровольцев надеются увидеть охотников, туристов, рыбаков, альпинистов, кинологов с собаками и всех неравнодушных людей, готовых прийти на помощь в чрезвычайной ситуации. Курировать поисковиков будет местное отделение гражданской защиты.
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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