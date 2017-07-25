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Подготовкой поисковиков займутся в Ельце

11:59 25 Июля 2017 Общество
В Ельце будут готовить поисковиков. Управление гражданской защиты города проводит отбор волонтёров для поиска пропавших детей.

Стать поисковиком может любой желающий старше 18 лет. Приветствуются навыки ориентирования на местности, наличие вездеходной техники, приборов ночного видения, тепловизоров, альпинистского снаряжения. В рядах добровольцев надеются увидеть охотников, туристов, рыбаков, альпинистов, кинологов с собаками и всех неравнодушных людей, готовых прийти на помощь в чрезвычайной ситуации. Курировать поисковиков будет местное отделение гражданской защиты.

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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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