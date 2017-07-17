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Популярностью у липчан в День города пользовались автобусные экскурсии

14:33 17 Июля 2017 Общество
Больше ста тысяч липчан приняли участие в мероприятиях Дня города и Дня металлурга. Около 4 тысяч человек побывало в субботу на набережной реки Воронеж, где состоялось зрелищное водное шоу. Не мене тысячи спортсменов стали участниками проведенного металлургами марафона.

Не менее 20 тысяч липчан и гостей областного центра посетило V фестиваль этнокультуры «Липецкое городище». Сергей Иванов дал поручения продумать вопрос о расширении территории фестиваля.

Вечерний концерт и салют на площади Петра Великого собрали 40 тысяч человек. Все прошло без происшествий.
Популярностью у липчан пользовались экскурсионные воскресные автобусные маршруты.
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Источник:  пресс-служба администрации Липецка
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