Количество показов: 55

Источник: пресс-служба администрации Липецка

Больше ста тысяч липчан приняли участие в мероприятиях Дня города и Дня металлурга. Около 4 тысяч человек побывало в субботу на набережной реки Воронеж, где состоялось зрелищное водное шоу. Не мене тысячи спортсменов стали участниками проведенного металлургами марафона.Не менее 20 тысяч липчан и гостей областного центра посетило V фестиваль этнокультуры «Липецкое городище». Сергей Иванов дал поручения продумать вопрос о расширении территории фестиваля.Вечерний концерт и салют на площади Петра Великого собрали 40 тысяч человек. Все прошло без происшествий.Популярностью у липчан пользовались экскурсионные воскресные автобусные маршруты.