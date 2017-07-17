Популярностью у липчан в День города пользовались автобусные экскурсии
14:33 17 Июля 2017 Общество
Не менее 20 тысяч липчан и гостей областного центра посетило V фестиваль этнокультуры «Липецкое городище». Сергей Иванов дал поручения продумать вопрос о расширении территории фестиваля.
Вечерний концерт и салют на площади Петра Великого собрали 40 тысяч человек. Все прошло без происшествий.
Популярностью у липчан пользовались экскурсионные воскресные автобусные маршруты.
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Источник: пресс-служба администрации Липецка
Источник: пресс-служба администрации Липецка
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