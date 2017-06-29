Практически все терминалы «ЛипецкТранспорт» заработали после переустановки
09:55 29 Июня 2017 Общество
Как уже сообщилось ранее, в среду 28 июня после обновления программного обеспечения в связи с внедрением региональной системы автоматизированной оплаты проезда действовало 14 терминалов и возле них собирались очереди.
Перечень мест продажи и пополнения ТК:
1. ТЦ "Линия",ул. 60 лет СССР,34;
2. Пр. Победы, 85, (район «пам. Чернобыльцам»);
3. Ост. пункт «Ц. Рынок»;
4. Ост. пункт (трамвай) "Полиграфический комплекс",;
5. Ост. пункт "пл.Мира",4;
6. Октябрьский рынок, ул. 60 лет СССР, 20Б;
7. Маг. "Мираторг", ул. Космонавтов,110;
8. ТЦ "Перекресток", ул. Московская,103;
9. 28 микрорайон, ул. Кривенкова, 19;
10. Сырский Рудник - ул. Ангарская, 3;
11. ЛТЗ, ул. Юбилейная, 3;
12. Новые проходные НЛМК;
13. Старые проходные НЛМК;
14. Пл. Мира, 27, маг. «Покупайка»;
15.Ул. Бунина, 3, маг. «Пятерочка»;
16. ТЦ «Радуга», ул. Студеновская,184;
17. Ост. пункт «Ул. Зегеля»;
18. Пл. Авиаторов, маг. «Лидер», Космонавтов,10;
19. ЖД Вокзал, аптека «Самед», ул. Гагарина,103/1;
20. ТЦ «Малибу», ул. Терешковой ,35;
21. Маг. «Покупайка», ул. Водопьянова,12.
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Источник: пресс-служба администрации Липецка
Источник: пресс-служба администрации Липецка
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