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Источник: пресс-служба администрации Липецка

В четверг, 29 июня, по данным департамента транспорта администрации Липецка, на продажу и пополнение транспортных карт в городе работают уже 21 из 25 расположенных в разных районах областного центра терминалов «ЛипецкТранспорт». Сегодня с 10 часов утра возле них будут дежурить волонтеры, чтобы помочь пожилым людям пополнить счет льготных транспортных карт. Одновременно на улицы города выйдет специально выделенный автобус. По сигналу от волонтеров он перевезет людей от загруженного к более свободному терминалу.Как уже сообщилось ранее, в среду 28 июня после обновления программного обеспечения в связи с внедрением региональной системы автоматизированной оплаты проезда действовало 14 терминалов и возле них собирались очереди.Перечень мест продажи и пополнения ТК:1. ТЦ "Линия",ул. 60 лет СССР,34;2. Пр. Победы, 85, (район «пам. Чернобыльцам»);3. Ост. пункт «Ц. Рынок»;4. Ост. пункт (трамвай) "Полиграфический комплекс",;5. Ост. пункт "пл.Мира",4;6. Октябрьский рынок, ул. 60 лет СССР, 20Б;7. Маг. "Мираторг", ул. Космонавтов,110;8. ТЦ "Перекресток", ул. Московская,103;9. 28 микрорайон, ул. Кривенкова, 19;10. Сырский Рудник - ул. Ангарская, 3;11. ЛТЗ, ул. Юбилейная, 3;12. Новые проходные НЛМК;13. Старые проходные НЛМК;14. Пл. Мира, 27, маг. «Покупайка»;15.Ул. Бунина, 3, маг. «Пятерочка»;16. ТЦ «Радуга», ул. Студеновская,184;17. Ост. пункт «Ул. Зегеля»;18. Пл. Авиаторов, маг. «Лидер», Космонавтов,10;19. ЖД Вокзал, аптека «Самед», ул. Гагарина,103/1;20. ТЦ «Малибу», ул. Терешковой ,35;21. Маг. «Покупайка», ул. Водопьянова,12.