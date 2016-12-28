Предстоящие праздники в новых квартирах встретят 45 семей из Лебедяни
12:28 28 Декабря 2016 Общество
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Все квартиры этого дома повышенной комфортности. Установлена сантехника, пластиковые окна, есть даже натяжные потолки, а на кухне новая газовая плита. Семья Сарычевых 41 год прожила в деревянном бараке. Рады не только долгожданному новоселью, но и тому, что район менять не пришлось.
2017-й под бой курантов в новой пятиэтажке в микрорайоне Машиностроителей встретят 45 семей. Ключи от новых квартир в преддверии праздника новоселам вручил мэр Лебедяни и глава района вместе с Дед Морозом и Снегурочкой. Пятиэтажку с современной отделкой и новыми инженерными сетями построили всего за полгода.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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