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Предстоящие праздники в новых квартирах встретят 45 семей из Лебедяни

12:28 28 Декабря 2016 Общество
Предстоящие праздники в новых квартирах встретят 45 семей из Лебедяни
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Это переселенцы из ветхого и аварийного жилья. Специально для них построили пятиэтажку с квартирами повышенной комфортности в центре города. Этого новоселья ждали 3 года. Зинаида Крамских ключи от новой квартиры получила одной из первых. И сразу за ремонт.

Все квартиры этого дома повышенной комфортности. Установлена сантехника, пластиковые окна, есть даже натяжные потолки, а на кухне новая газовая плита. Семья Сарычевых 41 год прожила в деревянном бараке. Рады не только долгожданному новоселью, но и тому, что район менять не пришлось.

2017-й под бой курантов в новой пятиэтажке в микрорайоне Машиностроителей встретят 45 семей. Ключи от новых квартир в преддверии праздника новоселам вручил мэр Лебедяни и глава района вместе с Дед Морозом и Снегурочкой. Пятиэтажку с современной отделкой и новыми инженерными сетями построили всего за полгода.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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