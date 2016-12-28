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Источник: ТРК "Липецкое время"

Это переселенцы из ветхого и аварийного жилья. Специально для них построили пятиэтажку с квартирами повышенной комфортности в центре города. Этого новоселья ждали 3 года. Зинаида Крамских ключи от новой квартиры получила одной из первых. И сразу за ремонт.Все квартиры этого дома повышенной комфортности. Установлена сантехника, пластиковые окна, есть даже натяжные потолки, а на кухне новая газовая плита. Семья Сарычевых 41 год прожила в деревянном бараке. Рады не только долгожданному новоселью, но и тому, что район менять не пришлось.2017-й под бой курантов в новой пятиэтажке в микрорайоне Машиностроителей встретят 45 семей. Ключи от новых квартир в преддверии праздника новоселам вручил мэр Лебедяни и глава района вместе с Дед Морозом и Снегурочкой. Пятиэтажку с современной отделкой и новыми инженерными сетями построили всего за полгода.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".