При поиске Артема Кузнецова не хватало добровольцев
13:01 21 Июля 2017 Общество
В розыске мальчика, который пропал в Тербунском районе 13 июля и был найден погибшим спустя 6 дней в Воронежской области, участвовали липецкие волонтеры, а также группы из Москвы, Курска и других соседних областей.
Точкой отсчета для поисков стало то место, где в последний раз видели мальчика. От нее территория была поделена на секторы - и работа началась. Руководитель липецкой организации признался, что добровольцев не хватало, в среднем в день участвовали около 100 человек. Это во многом сказалось на том, что ребенка не удалось вовремя найти и спасти. Также не хватило общего штаба.
Все подробности интервью - в выпусках новостей на телеканале "Липецкое время".
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Источник: http://соб.инф.
Источник: http://соб.инф.
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