Вячеслав Телин, руководитель Липецкой областной общественной организации "Поиск пропавших детей", в интервью "Липецкому времени" рассказал о том, как велись поиски 3-летнего Артема Кузнецова.В розыске мальчика, который пропал в Тербунском районе 13 июля и был найден погибшим спустя 6 дней в Воронежской области, участвовали липецкие волонтеры, а также группы из Москвы, Курска и других соседних областей.Точкой отсчета для поисков стало то место, где в последний раз видели мальчика. От нее территория была поделена на секторы - и работа началась. Руководитель липецкой организации признался, что добровольцев не хватало, в среднем в день участвовали около 100 человек. Это во многом сказалось на том, что ребенка не удалось вовремя найти и спасти. Также не хватило общего штаба.Все подробности интервью - в выпусках новостей на телеканале "Липецкое время".