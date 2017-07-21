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При поиске Артема Кузнецова не хватало добровольцев

13:01 21 Июля 2017 Общество
Вячеслав Телин, руководитель Липецкой областной общественной организации "Поиск пропавших детей", в интервью "Липецкому времени" рассказал о том, как велись поиски 3-летнего Артема Кузнецова.

В розыске мальчика, который пропал в Тербунском районе 13 июля и был найден погибшим спустя 6 дней в Воронежской области, участвовали липецкие волонтеры, а также группы из Москвы, Курска и других соседних областей.

Точкой отсчета для поисков стало то место, где в последний раз видели мальчика. От нее территория была поделена на секторы - и работа началась. Руководитель липецкой организации признался, что добровольцев не хватало, в среднем в день участвовали около 100 человек. Это во многом сказалось на том, что ребенка не удалось вовремя найти и спасти. Также не хватило общего штаба.

Все подробности интервью - в выпусках новостей на телеканале "Липецкое время".
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Источник:  http://соб.инф.
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