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Прокуратура Липецкой области подвела итоги 2016 года

18:21 27 Января 2017 Общество
Прокуратура Липецкой области подвела итоги 2016 года
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Почти 50 тысяч нарушений закона выявили прокуроры региона в 2016 году. Здесь и невыплаченные зарплаты, и преступления, совершённые в состоянии алкогольного опьянения, и несоблюдение природоохранного законодательства. К давно известным проблемам добавились новые. Набирает обороты экстремизм в Интернете.

Ответить на звонки, изучить документы, рассмотреть заявления. Прежде чем занять кресло зампрокурора области, Павел Коростелёв работал в трёх районах - Становлянском, Чаплыгинском и Измалковском. Медаль "За отличие в воинской службе", знак отличия "За верность закону". Дополнение к такому служебному признанию - благодарность людей. За 18 лет службы их накопилось немало.

Почти 10 тысяч виновных понесли наказание. С таких чисел начали подводить итоги 2016 года

Подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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