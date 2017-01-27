Прокуратура Липецкой области подвела итоги 2016 года
18:21 27 Января 2017 Общество
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Ответить на звонки, изучить документы, рассмотреть заявления. Прежде чем занять кресло зампрокурора области, Павел Коростелёв работал в трёх районах - Становлянском, Чаплыгинском и Измалковском. Медаль "За отличие в воинской службе", знак отличия "За верность закону". Дополнение к такому служебному признанию - благодарность людей. За 18 лет службы их накопилось немало.
Почти 10 тысяч виновных понесли наказание. С таких чисел начали подводить итоги 2016 года
Подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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