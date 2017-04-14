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Радиостанция "Липецк FM" к своему дню рождения запустила новый проект

16:41 14 Апреля 2017 Общество
Радиостанция "Липецк FM" к своему дню рождения запустила новый проект
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День рождения - не повод для отдыха. Так считают наши коллеги радио "Липецк FM". В этом году популярная радиостанция отмечает 7 лет. К этому событию коллектив запустил проект под названием "7 лет - 7 добрых дел".

Ведущие и журналисты творят благие дела сами и призывают делать добро жителей нашей области. Вместе со слушателями прошла уборка и посадка лип и кленов в парке Победы, а в микрорайоне Силикатный высадили более 800 сосен. Силами ТРК "Липецкое время" сдали более четверти тонны бумаги. В студии "Липецк FM" открыт пункт сдачи батареек. За них вручают пригласительные билеты в Липецкий зоопарк.
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Источник:  ТРК "Липецкое время"

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