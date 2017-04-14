Радиостанция "Липецк FM" к своему дню рождения запустила новый проект
16:41 14 Апреля 2017 Общество
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Ведущие и журналисты творят благие дела сами и призывают делать добро жителей нашей области. Вместе со слушателями прошла уборка и посадка лип и кленов в парке Победы, а в микрорайоне Силикатный высадили более 800 сосен. Силами ТРК "Липецкое время" сдали более четверти тонны бумаги. В студии "Липецк FM" открыт пункт сдачи батареек. За них вручают пригласительные билеты в Липецкий зоопарк.
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
Теги: Липецк FM, день рождения, Липецкая область
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