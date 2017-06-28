В районе Комсомольского пруда в Липецке ведут раскопки
18:09 28 Июня 2017 Общество
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Центр города, жара, июнь. Липчане спешат по своим делам по Петровскому спуску. Но стоит повернуть - и 2017 год сменяется 1866-м. Сейчас здесь вовсю работают археологи. Без интересных находок не обошлось.
Хранители истории обнажили сооружение середины 19 века. Его возводили для укрепления фундамента гостиницы липецкого курорта. Но если сама гостиница всегда оставалась на виду, то стена у её подножия больше века была спрятана под слоем земли.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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