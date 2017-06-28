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В районе Комсомольского пруда в Липецке ведут раскопки

18:09 28 Июня 2017 Общество
В районе Комсомольского пруда в Липецке ведут раскопки
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В центре Липецка продолжают вести раскопки. В прошлом году здесь уже обнаружили сарматский могильник - это шесть погребений, которым около двух тысяч лет. Сейчас специалисты орудуют у подножия гостиницы, когда-то принадлежавшей липецкому курорту. В районе Комсомольского пруда уже месяц работают как вручную, так и с привлечением спецтехники.

Центр города, жара, июнь. Липчане спешат по своим делам по Петровскому спуску. Но стоит повернуть - и 2017 год сменяется 1866-м. Сейчас здесь вовсю работают археологи. Без интересных находок не обошлось.
Хранители истории обнажили сооружение середины 19 века. Его возводили для укрепления фундамента гостиницы липецкого курорта. Но если сама гостиница всегда оставалась на виду, то стена у её подножия больше века была спрятана под слоем земли.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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