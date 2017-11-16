Росздравнадзор составит рейтинг медорганизаций и аптек
12:29 16 Ноября 2017 Общество
Андрей Фролов, руководитель территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Липецкой области: "Фальсифицированные препараты более 5 лет на территории Липецкой области не встречаются. Несоответствие внешнему виду, описание, упаковка, маркировка - такие случаи имеются. Если выявляется такая продукция, она возвращается поставщику. Если срываются сроки поставки, применяются штрафные санкции".
Количество показов: 101
Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
Лента новостей
|18:15
|18:08
|18:03
|17:57
|17:53
|17:35
|17:07
|17:00
|16:56
|16:51
|16:43
|16:25
|16:16
|15:57
|15:36
|15:13
|14:54
|14:38
|14:33
|14:09
Комментарии