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Источник: ТРК "Липецкое время"

Росздравнадзор составит рейтинг медицинских организаций и аптечных сетей. Например, аптекам, которые продают фальсифицированные лекарства или медикаменты с истекшим сроком годности, присвоят 1-ю степень опасности. Раз в год их работу будут проверять сотрудники ведомства. Нарушители понесут административную ответственность. При отсутствии нарушений проверки будут проводить раз в 3 года.Андрей Фролов, руководитель территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Липецкой области: "Фальсифицированные препараты более 5 лет на территории Липецкой области не встречаются. Несоответствие внешнему виду, описание, упаковка, маркировка - такие случаи имеются. Если выявляется такая продукция, она возвращается поставщику. Если срываются сроки поставки, применяются штрафные санкции".