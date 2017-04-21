Церемония награждения победителей ежегодного соревнования среди городских и сельских поселений Липецкой области состоялась сегодня по окончании пленарной части XI съезда муниципальных образований. Дипломы и гранты лучшим руководителям ОМСУ вручили глава региона Олег Королёв и председатель облсовета Павел Путилин.В 2016 году соревнование среди сельских поселений области проводилось по трем категориям: с численностью менее 1000 человек, от 1000 до 3000 человек и свыше 3000 человек. Победителю в каждой категории вручается грант в сумме 250 тыс. рублей, сельскому совету, занявшему второе место - грант в 150 тыс. рублей, сельскому поселению за третье место - грант в 100 тыс. рублей.Решением экспертной группы в категории поселений с численностью менее 1000 жителей победителями признаны Ломовской сельсовет Чаплыгинского района, Дубовецкий сельсовет Долгоруковского и Большеполянский сельсовет Тербунского района. В категории с численностью населения от 1000 до 3000 человек на первом месте - Пищулинский сельсовет Елецкого района, на втором - Дмитряшевский сельсовет Хлевенского, на третьем - Панинский сельсовет Добровского района.В категории с численностью свыше 3000 человек первое место присуждено Казинскому сельсовету Грязинского района, второе - Добринскому сельсовету Добринского района, третье - Становлянскому сельсовету Становлянского района. Победителями соревнования городских поселений признаны Задонск (грант на 750 тыс. рублей), Усмань (450 тыс. рублей) и Чаплыгин (300 тыс. рублей).