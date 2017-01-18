Поможем пернатым друзьям вместе!





Мы объявляем новую акцию от ТРК "Липецкое время". И предлагаем жителям области смастерить кормушки и развесить их на деревьях. Ведь после морозов и обильных снегопадов птицы остались без еды.





Присылайте нам свои фотоотчеты в комментариях в группе "ВКонтакте" . Авторов самых креативных и оригинальных кормушек мы наградим. Лучших определим по количеству лайков. Особый приз мы вручим тому, кто изготовит и развесит самое большое количество кормушек, подкрепив свои дела фотографиями.





Необходимое условие участия в конкурсе — быть участником группы vk.com/lipetsktime48.





Неважно из чего будет сделана кормушка, птицы будут вам благодарны.