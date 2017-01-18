Сделайте кормушку - получите подарок
16:02 18 Января 2017 Общество
Поможем пернатым друзьям вместе!
Мы объявляем новую акцию от ТРК "Липецкое время". И предлагаем жителям области смастерить кормушки и развесить их на деревьях. Ведь после морозов и обильных снегопадов птицы остались без еды.
Присылайте нам свои фотоотчеты в комментариях в группе "ВКонтакте". Авторов самых креативных и оригинальных кормушек мы наградим. Лучших определим по количеству лайков. Особый приз мы вручим тому, кто изготовит и развесит самое большое количество кормушек, подкрепив свои дела фотографиями.
Необходимое условие участия в конкурсе — быть участником группы vk.com/lipetsktime48.
Неважно из чего будет сделана кормушка, птицы будут вам благодарны.
Только не забудьте насыпать в нее семена арбуза, дыни, тыквы, подсолнечника (не жареные), ягоды рябины. Помните, птицам нельзя давать черный хлеб и очень солёные продукты.
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Источник: http://соб.инф.
Источник: http://соб.инф.
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