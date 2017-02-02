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Источник: ТРК "Липецкое время"

Система 112, "Умный дом" и промышленный Интернет. Перспективы развития этих проектов в Липецкой области с главой региона Олегом Королёвым обсудили представители компании "Ростелеком". Региональный оператор связи планирует внедрить свой ключевой проект - "Система 112" - на территории всей Липецкой области. Пока она работает только в 6 муниципальных образованиях, включая областной центр. Ещё один пилотный проект - промышленный Интернет. Он пользуется спросом у предприятий среднего и крупного бизнеса.Александр Абрамков, вице-президент, директор макрорегионального филиала "Центр" ПАО "Ростелеком": "На предприятиях промышленности можно четко выстраивать логистику, движение персонала до различного оборудования, когда датчики присоединены к каждому работнику или к различным тележкам. Таким образом можно строить матрицу, на самом деле это работает на предприятиях, которые являются особо опасными производствами".Кроме промышленного Интернета "Ростелеком" осенью прошлого года запустил в регионе свою сотовую связь, активно внедряется и IT-телевидение. Только в прошлом году этой услугой охватили 15 тысяч домов. IT-технологии пришли и в аграрный сектор региона: от навигаторов до дистанционного зондирования земель. Компания "Ростелеком" внедряет свои услуги и в системе ЖКХ.Александр Святец, и.о. директора Липецкого филиала ПАО "Ростелеком": "Это единая платежная ведомость, когда все квитанции по всем услугам приходят клиенту в одной платежной ведомости. Это одно направление. Другое направление - это датчики учета, чтобы не руками это забивать, отправлять, отдавать, как это сейчас работает, а чтоб это все было автоматизировано и удалено".