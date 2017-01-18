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Системы видеонаблюдения объединили в единый центр по мониторингу ЧС

18:09 18 Января 2017 Общество
Системы видеонаблюдения объединили в единый центр по мониторингу ЧС
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В управлении государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области открыли новый зал мониторинга и предупреждения ЧС. 90 камер следят за ситуацией на дорогах, водных объектах, в лесах и общественных местах региона.

С преимуществами новой системы наблюдения и зала, в котором она находится, спасатели знакомят первого заместителя главы региона Юрия Божко.
"Лесной дозор", "Оксион", "Безопасный город". Эти современные системы передают данные в один центр. 90 камер в режиме реального времени следят за ситуацией на дорогах, водных объектах, лесах и общественных местах. Пять многофункциональных экранов существенно расширили возможности спасателей, повысилась оперативность. А это один из самых важных критериев работы.

Работу этого зала в ближайшее время синхронизируют с центром управления кризисными ситуациями. Это повысит мобильность и оперативность спасательных служб. Кроме того, специалисты продемонстрировали и новейшую технику, поступившую на вооружение.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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