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Источник: ТРК "Липецкое время"

В управлении государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области открыли новый зал мониторинга и предупреждения ЧС. 90 камер следят за ситуацией на дорогах, водных объектах, в лесах и общественных местах региона.С преимуществами новой системы наблюдения и зала, в котором она находится, спасатели знакомят первого заместителя главы региона Юрия Божко."Лесной дозор", "Оксион", "Безопасный город". Эти современные системы передают данные в один центр. 90 камер в режиме реального времени следят за ситуацией на дорогах, водных объектах, лесах и общественных местах. Пять многофункциональных экранов существенно расширили возможности спасателей, повысилась оперативность. А это один из самых важных критериев работы.Работу этого зала в ближайшее время синхронизируют с центром управления кризисными ситуациями. Это повысит мобильность и оперативность спасательных служб. Кроме того, специалисты продемонстрировали и новейшую технику, поступившую на вооружение.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".