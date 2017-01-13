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Источник: ТРК "Липецкое время"

Сегодня глава города Сергей Иванов встретился с журналистами, чтобы дать свою оценку сложившейся ситуации с очисткой города. Он подчеркнул, что работают коммунальщики в круглосуточном режиме, но есть слабое звено. Это дворовые территории, за которые отвечают управляющие компании.Горы снега во дворах и на дорогах Липецка. Уже неделю коммунальные службы устраняют последствия циклонов. На расчистку заносов и завалов вышло более ста единиц спецтехники. Но силы не равны. За 10 дней скопилось 45 тысяч кубометров снега. К расчистке центральных магистралей у мэра вопросов нет, а вот дворы, за которые отвечают управляющие компании, завалены снегом.Самая непростая ситуация в новых микрорайонах.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".