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Сотрудникам фабрики "Рошен" предложат работу в ОЭЗ "Липецк" и Старом Осколе

15:16 6 Февраля 2017 Общество
Сотрудникам фабрики "Рошен" предложат работу в ОЭЗ "Липецк" и Старом Осколе
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Уволенных с кондитерской фабрики "Рошен" планируют трудоустроить на производство в ОЭЗ "Липецк" и старооскольскую фабрику "Славянка". Об этом журналистам рассказал директор липецкого Центра занятости Олег Фирсов.

"Рошен" в Липецке прекращает существование. На разнообразие сладостей в магазинах это не повлияет. А вот на рынке труда скажется. 700 человек остаются без работы. Над тем, чтобы квалифицированный персонал не остался без средств к существованию, работают на всех уровнях власти. И предложения уже начали поступать.

Что касается квалифицированных гуманитариев, им стабильно сложно найти работу. Несмотря на то, что в банке вакансий в 2016 году было 15 тысяч предложений. Спрос на бухгалтеров, экономистов и юристов скромный. А число выпускников этих специальностей год от года не уменьшается.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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