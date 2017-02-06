Сотрудникам фабрики "Рошен" предложат работу в ОЭЗ "Липецк" и Старом Осколе
15:16 6 Февраля 2017 Общество
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"Рошен" в Липецке прекращает существование. На разнообразие сладостей в магазинах это не повлияет. А вот на рынке труда скажется. 700 человек остаются без работы. Над тем, чтобы квалифицированный персонал не остался без средств к существованию, работают на всех уровнях власти. И предложения уже начали поступать.
Что касается квалифицированных гуманитариев, им стабильно сложно найти работу. Несмотря на то, что в банке вакансий в 2016 году было 15 тысяч предложений. Спрос на бухгалтеров, экономистов и юристов скромный. А число выпускников этих специальностей год от года не уменьшается.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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