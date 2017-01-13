Сотрудники "Липецкого времени" получили награды в День печати
14:47 13 Января 2017 Общество
Среди награждённых есть наши коллеги. Журналистом года стала специальный корреспондент Марина Карасик, оператором года - Алексей Великанов. А лучшим радиожурналистом - ведущая "Липецк FM" Наталья Ширяева. За планомерную работу в экологическом просвещении отмечен корреспондент отдела новостей Дмитрий Курмаков. В торжественном поздравлении глава региона Олег Королёв отметил, что пресса была, есть и будет не только источником актуальной и полезной информации, но и посредником между властью и гражданами.
Олег Королёв, глава администрации Липецкой области: "Печатное слово сегодня так сильно востребовано всеми - и в дальних селах, и в крупных городах, и в малых. В Липецкой области много мастеров печатного слова, которые могут и подсказать, и повести за собой".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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