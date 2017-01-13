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Источник: ТРК "Липецкое время"

13 января в России отмечают День печати. В 1703 году по указу Петра Великого вышла первая российская газета "Ведомости". В областной администрации для лучших журналистов региона провели торжественный приём. Более 50 мастеров слова получили министерские награды, а также благодарственные письма и почётные грамоты от главы региона и Липецкого облсовета.Среди награждённых есть наши коллеги. Журналистом года стала специальный корреспондент Марина Карасик, оператором года - Алексей Великанов. А лучшим радиожурналистом - ведущая "Липецк FM" Наталья Ширяева. За планомерную работу в экологическом просвещении отмечен корреспондент отдела новостей Дмитрий Курмаков. В торжественном поздравлении глава региона Олег Королёв отметил, что пресса была, есть и будет не только источником актуальной и полезной информации, но и посредником между властью и гражданами.Олег Королёв, глава администрации Липецкой области: "Печатное слово сегодня так сильно востребовано всеми - и в дальних селах, и в крупных городах, и в малых. В Липецкой области много мастеров печатного слова, которые могут и подсказать, и повести за собой".