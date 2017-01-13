link
Сегодня
Липецкая область - в пятерке лидеров по вводу жилья на душу населения
Снег круглосуточно вывозят в районы Сокол и Елецкий
Дмитрий Медведев вручил "Золотому ключику" правительственную премию
Определен прожиточный минимум за 4-й квартал 2016 года
Подъезд многоэтажки отремонтировали после заявления в Госжилинспекцию
Липецк расчищают от снега
Раскрываемость преступлений в Липецке - одна из самых высоких
Сотрудники "Липецкого времени" получили награды в День печати
В Липецке до 5 мороза
Липчане написали 12-ю страницу нового года
Липецк закупит снегоплавильные машины
В Липецке в получении взятки подозревается и.о. начальника следственного отдела полиции
Липчанам в выходные предлагают попробовать зимние забавы
Проект ученых ЛГТУ получит поддержку Минобрнауки РФ
Власти региона поздравили журналистов и издателей с Днем печати

Сотрудники "Липецкого времени" получили награды в День печати

14:47 13 Января 2017 Общество
13 января в России отмечают День печати. В 1703 году по указу Петра Великого вышла первая российская газета "Ведомости". В областной администрации для лучших журналистов региона провели торжественный приём. Более 50 мастеров слова получили министерские награды, а также благодарственные письма и почётные грамоты от главы региона и Липецкого облсовета.

Среди награждённых есть наши коллеги. Журналистом года стала специальный корреспондент Марина Карасик, оператором года - Алексей Великанов. А лучшим радиожурналистом - ведущая "Липецк FM" Наталья Ширяева. За планомерную работу в экологическом просвещении отмечен корреспондент отдела новостей Дмитрий Курмаков. В торжественном поздравлении глава региона Олег Королёв отметил, что пресса была, есть и будет не только источником актуальной и полезной информации, но и посредником между властью и гражданами.

Олег Королёв, глава администрации Липецкой области: "Печатное слово сегодня так сильно востребовано всеми - и в дальних селах, и в крупных городах, и в малых. В Липецкой области много мастеров печатного слова, которые могут и подсказать, и повести за собой".

Количество показов: 114
Источник:  ТРК "Липецкое время"
Система Orphus
Теги:
Подробнее

Комментарии

Для добавления комментариев необходимо авторизоваться на сайте!    

Лента новостей

17:10
Липецкая область - в пятерке лидеров по вводу жилья на душу населения
16:55
Снег круглосуточно вывозят в районы Сокол и Елецкий
16:32
Дмитрий Медведев вручил "Золотому ключику" правительственную премию
16:16
Определен прожиточный минимум за 4-й квартал 2016 года
16:01
Подъезд многоэтажки отремонтировали после заявления в Госжилинспекцию
15:05
Липецк расчищают от снега
14:57
Раскрываемость преступлений в Липецке - одна из самых высоких
14:47
Сотрудники "Липецкого времени" получили награды в День печати
14:00
В Липецке до 5 мороза
12:36
Липчане написали 12-ю страницу нового года
12:18
Липецк закупит снегоплавильные машины
11:47
В Липецке в получении взятки подозревается и.о. начальника следственного отдела полиции
11:32
Липчанам в выходные предлагают попробовать зимние забавы
11:13
Проект ученых ЛГТУ получит поддержку Минобрнауки РФ
10:49
Власти региона поздравили журналистов и издателей с Днем печати
10:22
Ярмарки состоятся в Усманском и Долгоруковском районах
09:50
Липецкая область - в тройке регионов-лидеров по оказанию медпомощи
08:45
Смотрите сегодня на телеканале "Липецкое время"
08:30
Международный джазовый проект презентуют в Липецке
08:00
Центр романовской игрушки приглашает детей на интерактивные программы
Вся лента новостей