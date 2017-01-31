Социальная политика Липецкой области направлена на поддержку семей с детьми
18:21 31 Января 2017 Общество
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Новую меру поддержки людей, находящихся в домах престарелых, разрабатывают в соцзащите области. Желающие приютить одиноких стариков уже есть. Правда, требования серьезные. Сначала потенциальные опекуны должны пройти отбор и обучение.
По-новому будут работать с инвалидами по слуху. Специально для них появятся видеодиспетчерские центры связи.
В минувшем году по инициативе главы региона Олега Королёва была введена такая мера господдержки, как единовременная социальная выплата в связи с рождением первого ребенка. 1 января 2017 года ее размер увеличен до 20 тысяч рублей. Не забывают и про многодетных.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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