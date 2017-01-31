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Социальная политика Липецкой области направлена на поддержку семей с детьми

18:21 31 Января 2017 Общество
Социальная политика Липецкой области направлена на поддержку семей с детьми
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Взять под опеку не только детей, но и пожилых людей можно будет уже с этого года. В управлении соцзащиты разрабатывают новые меры поддержки для людей, находящихся в домах престарелых. А для глухих появятся центры связи, где с помощью скайпа они смогут оформить заявку в любую инстанцию или написать жалобу. Об этих новинках на брифинге сообщил начальник регионального управления соцзащиты Сергей Орусь.

Новую меру поддержки людей, находящихся в домах престарелых, разрабатывают в соцзащите области. Желающие приютить одиноких стариков уже есть. Правда, требования серьезные. Сначала потенциальные опекуны должны пройти отбор и обучение.
По-новому будут работать с инвалидами по слуху. Специально для них появятся видеодиспетчерские центры связи.

В минувшем году по инициативе главы региона Олега Королёва была введена такая мера господдержки, как единовременная социальная выплата в связи с рождением первого ребенка. 1 января 2017 года ее размер увеличен до 20 тысяч рублей. Не забывают и про многодетных.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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