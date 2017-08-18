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Сразу 5 событийных фестивалей состоятся в Липецкой области 19 августа

09:17 18 Августа 2017 Общество
Главным событием станет Международный фестиваль исторической реконструкции "Ладейное поле", который приглашает туристов на полигон у поселка Елецкий в 12.00. Это единственное в России место, где гости могут увидеть соревнования средневековых судов. Главным мероприятием является регата на реке Быстрая Сосна

Любителей бардовской и авторской песни приглашают на Межрегиональный фестиваль «Данковские зори», который состоится 19 августа в живописном селе Ново-Никольское Данковского района. Торжественное открытие состоится в 13.00, а завершится фестиваль под открытым небом гала-концертом участников.

В Деревне Екатериновка Долгоруковского района 19 августа пройдет II событийный туристский фестиваль «Яблочные веселинки». Он откроется в 17:00 концертной программой «Песни с яблочным вкусом». Гастрономический конкурс «Яблочное ассорти» представит на суд зрителей оригинальные блюда и напитки из яблок. Выставка «Мудрые советы с яблочным вкусом» представит ремесленных изделий народных умельцев из природного материала на яблочную тематику, запланировано проведение мастер-классов. Испытать себя можно в конкурсе русских народных игр «Казачьи забавы с яблочным вкусом».

В селе Пальна-Михайловка Становлянского района состоится фестиваль "Бал в дворянской усадьбе Стаховичей". Торжественное открытие фестиваля и бал состоятся в 11:00. Продолжат программу фольклорные игры и хороводы. Планируется работа театрализованных площадок и сувенирных лавок. Специально для гурманов будет организована продажа блюд русской кухни 19 века.

В 14.00 на территории усадьбы "Рязанки" П.П. Семенова-Тян-Шанского, расположенной в Чаплыгинском районе, откроется событийный фестиваль "Один день в дворянской усадьбе". Вниманию гостей будет представлена выставка мастеров декоративно-прикладного искусства, экспозиция музея-усадьбы. Для художников и всех любителей живописи на открытом воздухе организуют пленэр и выставку-продажу картин с видом усадьбы. Помимо этого, будут проводиться соревнования по историческому фехтованию и метанию копья, гурманы смогут отведать различные блюда традиционной крестьянской кухни. Планируется выступление фольклорных ансамблей.
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Источник:  http://kultura48.ru
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