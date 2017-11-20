Строительство причала и лодочной станции планируется в Чаплыгине
13:58 20 Ноября 2017 Общество
На этот этап строительства объекта было потрачено около 4 миллионов внебюджетных средств. Это позволило районному центру принять участие в областной программе субсидирования «Рубль на рубль». Согласно ее правилам муниципалитету из бюджета предоставляется субсидия, равная объёму привлечённых внебюджетных средств. На эти деньги местная администрация в 2018 году планирует построить причал, лодочную станцию и площадки для волейбола и мини-футбола.
Количество показов: 93
Источник: управление ЖКХ Липецкой области
Источник: управление ЖКХ Липецкой области
Лента новостей
|17:44
|17:37
|17:30
|17:23
|16:59
|16:45
|16:40
|16:31
|16:20
|15:56
|15:42
|15:24
|15:20
|15:03
|14:32
|13:58
|12:54
|12:29
|12:14
|11:58
Комментарии