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Строительство причала и лодочной станции планируется в Чаплыгине

13:58 20 Ноября 2017 Общество
Нижний парк площадью 4,5 га расположился в Чаплыгине, на берегу реки Ягодная Ряса. В настоящее время завершен первый этап строительства. В новом парке установлены детские спортивные и игровые площадки. Разбиты клумбы, застелены газоны, построен искусственный водоем. Набережная вымощена тротуарной плиткой, по всему периметру установлены лавочки, сделано освещение.

На этот этап строительства объекта было потрачено около 4 миллионов внебюджетных средств. Это позволило районному центру принять участие в областной программе субсидирования «Рубль на рубль». Согласно ее правилам муниципалитету из бюджета предоставляется субсидия, равная объёму привлечённых внебюджетных средств. На эти деньги местная администрация в 2018 году планирует построить причал, лодочную станцию и площадки для волейбола и мини-футбола.
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Источник:  управление ЖКХ Липецкой области
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