ТРК "Липецкое время" наградили за лучший коллективный договор
18:00 26 Апреля 2017 Общество
Из 50 участников выбрали 15 лучших. Учитывались такие показатели, как регулярное повышение зарплаты работников, оплата медицинских услуг, организация спортивных мероприятий и санаторно-курортного лечения. По 4 победителя определили в 4-х номинациях: за развитие социального партнёрства, за лучший коллективный договор в производственной и непроизводственной сферах, а также в сфере малого и среднего бизнеса. Благодарности получили руководители и профсоюзы работников ЛГТУ, МРСК "Липецкэнерго", "Газпром Газораспределение Липецк", "Елецгидроагрегат", театра драмы имени Толстого, а также ТРК "Липецкое время". Лауреатам полагаются денежные премии и место в книге "Трудовой славы Липецкой области".
Людмила Летникова, заместитель главы администрации Липецкой области: "Благополучие области зависит не только от количества предприятий, от того, какой товар, какого качества и в каком объёме они выдают, но и от того, как они относятся к своим сотрудникам, насколько внимательно, насколько щадяще, насколько они заботятся об условиях труда, насколько они вкладывают в соцпакеты".
Василий Мурузов, заместитель председателя Липецкого областного Совета депутатов: "Личная благодарность вам, руководителям, за стабильность в ваших коллективах, внимательное отношение к своим работникам. Благодаря вам руководство области способно решать социальные обязательства перед жителями нашей области".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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