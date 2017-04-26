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Источник: ТРК "Липецкое время"

Социальная ответственность предприятий и организаций в Липецкой области с каждым годом растёт. Сегодня в администрации региона чествовали победителей конкурса "Коллективный договор, эффективность производства – основа защиты социально-трудовых прав граждан".Из 50 участников выбрали 15 лучших. Учитывались такие показатели, как регулярное повышение зарплаты работников, оплата медицинских услуг, организация спортивных мероприятий и санаторно-курортного лечения. По 4 победителя определили в 4-х номинациях: за развитие социального партнёрства, за лучший коллективный договор в производственной и непроизводственной сферах, а также в сфере малого и среднего бизнеса. Благодарности получили руководители и профсоюзы работников ЛГТУ, МРСК "Липецкэнерго", "Газпром Газораспределение Липецк", "Елецгидроагрегат", театра драмы имени Толстого, а также ТРК "Липецкое время". Лауреатам полагаются денежные премии и место в книге "Трудовой славы Липецкой области".Людмила Летникова, заместитель главы администрации Липецкой области: "Благополучие области зависит не только от количества предприятий, от того, какой товар, какого качества и в каком объёме они выдают, но и от того, как они относятся к своим сотрудникам, насколько внимательно, насколько щадяще, насколько они заботятся об условиях труда, насколько они вкладывают в соцпакеты".Василий Мурузов, заместитель председателя Липецкого областного Совета депутатов: "Личная благодарность вам, руководителям, за стабильность в ваших коллективах, внимательное отношение к своим работникам. Благодаря вам руководство области способно решать социальные обязательства перед жителями нашей области".