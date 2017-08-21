Участники "Ладейного поля" перетягивали канаты на лодках
15:32 21 Августа 2017 Общество
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Регата - главная часть ежегодного фестиваля реконструкции «Ладейное поле». Лодки - точные копии средневековых судов. Каждый год реконструкторы расширяют программу соревнований. В этот раз добавили перетягивание канатов на лодках.
Не обошлось «Ладейное поле» и без традиционных набегов викингов на славян. Впрочем, атаку врагов отбили.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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