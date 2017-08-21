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Участники "Ладейного поля" перетягивали канаты на лодках

15:32 21 Августа 2017 Общество
Участники "Ладейного поля" перетягивали канаты на лодках
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Две сотни участников и почти 5 тысяч зрителей. В Елецком районе прошёл десятый фестиваль реконструкции «Ладейное поле». В гостевой день здесь было многолюдно, ведь не так часто удаётся погрузиться в эпоху Средневековья. А посмотреть было на что: модный показ, сражения и регата. По Быстрой Сосне ходили точные копии древних лодок. Их сделали своими руками елецкие реконструкторы. На постройку одного судна уходит около года.

Регата - главная часть ежегодного фестиваля реконструкции «Ладейное поле». Лодки - точные копии средневековых судов. Каждый год реконструкторы расширяют программу соревнований. В этот раз добавили перетягивание канатов на лодках.

Не обошлось «Ладейное поле» и без традиционных набегов викингов на славян. Впрочем, атаку врагов отбили.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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