link
Сегодня
Участники "Области будущего" предложили озадачиться утилизацией шин
Добринский сахзавод стал крупнейшим в России
Ветераны Крыма познакомились с благоустройством в селах Липецкой области
В Липецкой области планируют построить площадки откорма индейки
«Раненбургское застолье» состоится в конце июля
Елецкий полицейский спас женщину от разъяренного ревнивца
В Липецкой области капитально отремонтировали 43 многоэтажки
Участники форума "Область будущего" презентовали свои проекты Олегу Королёву
Для работников торговли провели торжественный прием
От грибов пострадали две жительницы области
Более 1,5 тысяч липчан пополнили ряды российской армии
Гостем "Открытой студии" станет глава региона Олег Королёв
Липчане оценили преимущества электронных больничных
Липчанам презентуют «Встречи с Блоком»
Предварительная причина смерти Артема Кузнецова - обезвоживание

Участники "Области будущего" предложили озадачиться утилизацией шин

18:46 20 Июля 2017 Общество
Участники "Области будущего" предложили озадачиться утилизацией шин
Загрузка плеера
На форуме "Область будущего" сегодня состоялась главная встреча смены, которую ждали все участники без исключения. Глава региона Олег Королёв посетил лагерь в "Бригантине". Ему молодые и активные презентовали свои проекты и идеи.

Олега Королёва молодёжь встречает овациями. Пожалуй, ни одна встреча на форуме «Область будущего» не собирала такого аншлага. Для главы региона молодые активисты приготовили не только вопросы, но и проекты. Над ними участники форума работали с понедельника. Первыми выступили ельчане. Они хотят в школах убеждать молодёжь, что здоровый образ жизни — это модно.
Олег Королёв пообещал активистов поддержать. Тем более, что тема здорового образа жизни и спорта в регионе одна из приоритетных. Для занятий создана вся необходимая инфраструктура, которой нет в других регионах.
Большой блок составили экологические проекты - от раздельного сбора мусора до благоустройства территории и переработки отходов.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
Количество показов: 33
Источник:  ТРК "Липецкое время"
Система Orphus
Теги:

Комментарии

Для добавления комментариев необходимо авторизоваться на сайте!    

Лента новостей

18:46
Участники "Области будущего" предложили озадачиться утилизацией шин
18:15
Ветераны Крыма познакомились с благоустройством в селах Липецкой области
17:42
Добринский сахзавод стал крупнейшим в России
17:29
В Липецкой области планируют построить площадки откорма индейки
17:26
«Раненбургское застолье» состоится в конце июля
17:15
Елецкий полицейский спас женщину от разъяренного ревнивца
17:10
В Липецкой области капитально отремонтировали 43 многоэтажки
16:49
Для работников торговли провели торжественный прием
16:44
Участники форума "Область будущего" презентовали свои проекты Олегу Королёву
16:20
От грибов пострадали две жительницы области
16:18
Более 1,5 тысяч липчан пополнили ряды российской армии
16:00
Гостем "Открытой студии" станет глава региона Олег Королёв
15:52
Липчане оценили преимущества электронных больничных
15:29
Липчанам презентуют «Встречи с Блоком»
15:07
Предварительная причина смерти Артема Кузнецова - обезвоживание
15:04
Липецкие единороссы подводят промежуточные итоги реализации партпроектов
14:44
В "Технопарк-Липецк" пришли 4 новых резидента
14:25
Автоинспекторы Липецка будут дежурить на пешеходных переходах
14:16
Трехстороннее соглашение в сфере социального партнерства готовят в регионе
13:06
Ветераны Крыма оценили благоустройство Преображеновки
Вся лента новостей