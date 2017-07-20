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Источник: ТРК "Липецкое время"

На форуме "Область будущего" сегодня состоялась главная встреча смены, которую ждали все участники без исключения. Глава региона Олег Королёв посетил лагерь в "Бригантине". Ему молодые и активные презентовали свои проекты и идеи.Олега Королёва молодёжь встречает овациями. Пожалуй, ни одна встреча на форуме «Область будущего» не собирала такого аншлага. Для главы региона молодые активисты приготовили не только вопросы, но и проекты. Над ними участники форума работали с понедельника. Первыми выступили ельчане. Они хотят в школах убеждать молодёжь, что здоровый образ жизни — это модно.Олег Королёв пообещал активистов поддержать. Тем более, что тема здорового образа жизни и спорта в регионе одна из приоритетных. Для занятий создана вся необходимая инфраструктура, которой нет в других регионах.Большой блок составили экологические проекты - от раздельного сбора мусора до благоустройства территории и переработки отходов.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".