Участники "Области будущего" предложили озадачиться утилизацией шин
18:46 20 Июля 2017 Общество
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Олега Королёва молодёжь встречает овациями. Пожалуй, ни одна встреча на форуме «Область будущего» не собирала такого аншлага. Для главы региона молодые активисты приготовили не только вопросы, но и проекты. Над ними участники форума работали с понедельника. Первыми выступили ельчане. Они хотят в школах убеждать молодёжь, что здоровый образ жизни — это модно.
Олег Королёв пообещал активистов поддержать. Тем более, что тема здорового образа жизни и спорта в регионе одна из приоритетных. Для занятий создана вся необходимая инфраструктура, которой нет в других регионах.
Большой блок составили экологические проекты - от раздельного сбора мусора до благоустройства территории и переработки отходов.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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