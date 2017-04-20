link
Сегодня
Тема нового эфира "Будильника" - "Ищу работу"
На площади Петра Великого сегодня состоялась первая торжественная отправка призывников
Депутаты проголосовали за присуждение почётного звания территориям
В этом году управление экологии региона реализует 74 крупных проекта
Липчане получили бесплатную консультацию ЛОР-врачей
В Добринке семья отравилась угарным газом по вине коммунальщиков
В Липецке презентовали новое мобильное приложение Пенсионного фонда
На улицах Липецка могут появиться электробусы
Волонтеры Липецкой области будут участвовать в мероприятиях по профилактике ВИЧ-инфекции
"Ваш контроль" повысит качество предоставления услуг
На покупку квартир для детей-сирот выделено более 200 млн рублей
Николая Борцова наградили епархиальной медалью
В Чаплыгинском районе делают элитные сыры
Субботник "Зеленая весна" переносится из-за погоды
Социально ориентированные НКО получат субсидии на свои проекты

В Чаплыгинском районе делают элитные сыры

11:51 20 Апреля 2017 Общество
В Чаплыгинском районе делают элитные сыры
Загрузка плеера
Сыровары из Бухового создают элитные сыры не хуже европейцев. Продуктовые санкции сыграли отечественным производителем на руку. Они начали открывать частные сыроварни. Одна из них появилась в Чаплыгинском районе совсем недавно, но уже завоевала любовь покупателей. Названия сортов - рай для гурмана - Рикотта, Томм, Качотта, пикантный сыр, выдержанный в красном вине, с черным перцем и зеленью. О создании элитного продукта в промышленных масштабах говорить пока рано, но этот проект может стать изюминкой гастрономического туризма.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
Количество показов: 281
Источник:  ТРК "Липецкое время"
Система Orphus
Теги:

Комментарии

Для добавления комментариев необходимо авторизоваться на сайте!    

Лента новостей

18:10
Олег Королёв отчитается о работе региональной власти за 2016 год
17:55
На площади Петра Великого сегодня состоялась первая торжественная отправка призывников
17:48
Тема нового эфира "Будильника" - "Ищу работу"
17:30
Депутаты проголосовали за присуждение почётного звания территориям
17:20
В Липецке презентовали новое мобильное приложение Пенсионного фонда
17:03
В этом году управление экологии региона реализует 74 крупных проекта
16:43
Липчане получили бесплатную консультацию ЛОР-врачей
16:38
В Добринке семья отравилась угарным газом по вине коммунальщиков
15:48
На улицах Липецка могут появиться электробусы
15:37
Волонтеры Липецкой области будут участвовать в мероприятиях по профилактике ВИЧ-инфекции
15:09
"Ваш контроль" повысит качество предоставления услуг
12:20
На покупку квартир для детей-сирот выделено более 200 млн рублей
12:13
Николая Борцова наградили епархиальной медалью
11:51
В Чаплыгинском районе делают элитные сыры
11:39
Субботник "Зеленая весна" переносится из-за погоды
10:52
Социально ориентированные НКО получат субсидии на свои проекты
10:29
Убийца елецкого предпринимателя 14 лет находился в международном розыске
09:00
Синоптики в пятницу обещают малооблачную погоду
08:45
Смотрите сегодня на телеканале "Липецкое время"
08:00
Детский технопарк "Кванторум" приглашает на "Библионочь"
Вся лента новостей