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Источник: ТРК "Липецкое время"

Сыровары из Бухового создают элитные сыры не хуже европейцев. Продуктовые санкции сыграли отечественным производителем на руку. Они начали открывать частные сыроварни. Одна из них появилась в Чаплыгинском районе совсем недавно, но уже завоевала любовь покупателей. Названия сортов - рай для гурмана - Рикотта, Томм, Качотта, пикантный сыр, выдержанный в красном вине, с черным перцем и зеленью. О создании элитного продукта в промышленных масштабах говорить пока рано, но этот проект может стать изюминкой гастрономического туризма.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".