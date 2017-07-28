В Данкове открыли новый спорткомплекс
11:55 28 Июля 2017 Общество
Трехэтажный спорткомплекс сможет принять до 250 человек. Спроектировано здание по стандартам современных фитнес-клубов. Здесь есть аэробные, танцевальные и фитнес-залы, бассейн и сауна. Все для того, чтобы спортсмены смогли потренироваться и восстановиться.
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Источник: http://соб.инф.
Источник: http://соб.инф.
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