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В Данкове открыли новый спорткомплекс

11:55 28 Июля 2017 Общество
В Данкове начали отмечать День города. По этому случаю состоялось важное событие - открытие нового спорткомплекса, в котором принял участие глава администрации Липецкой области Олег Королёв.

Трехэтажный спорткомплекс сможет принять до 250 человек. Спроектировано здание по стандартам современных фитнес-клубов. Здесь есть аэробные, танцевальные и фитнес-залы, бассейн и сауна. Все для того, чтобы спортсмены смогли потренироваться и восстановиться.
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Источник:  http://соб.инф.
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