В Данкове начали отмечать День города. По этому случаю состоялось важное событие - открытие нового спорткомплекса, в котором принял участие глава администрации Липецкой области Олег Королёв.Трехэтажный спорткомплекс сможет принять до 250 человек. Спроектировано здание по стандартам современных фитнес-клубов. Здесь есть аэробные, танцевальные и фитнес-залы, бассейн и сауна. Все для того, чтобы спортсмены смогли потренироваться и восстановиться.