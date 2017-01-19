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Источник: ТРК "Липецкое время"

Православные отмечают один из главных праздников — Крещение Господне. По преданию, в этот день в реке Иордан крестили Иисуса Христа. Главные крещенские купания прошли на Центральном пляже Липецка. К купели в эту ночь пришли тысячи верующих.В 12 ночи у главной купели Липецка не протолкнуться. Очередь из желающих окунуться в иордань растянулась на несколько десятков метров. И это при том, что на улице минус 12. В толпе и взрослые, и дети. Чуть позже подсчитают, что на пляж в эту ночь пришли около 2000 липчан. Это больше, чем в прошлом году.По преданию, вода в крещенскую ночь становится святой. Верующие считают, что она лечит болезни, придает сил и энергии.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".