В крещенскую ночь очередь на Центральном пляже растянулась на десятки метров
12:49 19 Января 2017 Общество
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В 12 ночи у главной купели Липецка не протолкнуться. Очередь из желающих окунуться в иордань растянулась на несколько десятков метров. И это при том, что на улице минус 12. В толпе и взрослые, и дети. Чуть позже подсчитают, что на пляж в эту ночь пришли около 2000 липчан. Это больше, чем в прошлом году.
По преданию, вода в крещенскую ночь становится святой. Верующие считают, что она лечит болезни, придает сил и энергии.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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