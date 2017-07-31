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Источник: ТРК "Липецкое время"

В Лебедяни завершили первый этап программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. Накануне здесь сдали последний дом. Счастливыми обладателями новых квартир стали 50 семей.Этого переезда они ждали больше 2 лет. Теперь в первом этапе переселения из ветхого и аварийного жилья в Лебедянском районе можно поставить точку. Не обошлось без подарков самому юному жителю нового дома и ветерану Великой Отечественной войны.Квартиры сдали под чистовую отделку. Проведены все коммуникации, установлена сантехника и газовые плиты.В Лебедяни еще остались дома, жители которых ждут продолжения федеральной программы.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".