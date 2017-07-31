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В Лебедяни 50 семей отпраздновали новоселье

12:44 31 Июля 2017 Общество
В Лебедяни 50 семей отпраздновали новоселье
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В Лебедяни завершили первый этап программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. Накануне здесь сдали последний дом. Счастливыми обладателями новых квартир стали 50 семей.

Этого переезда они ждали больше 2 лет. Теперь в первом этапе переселения из ветхого и аварийного жилья в Лебедянском районе можно поставить точку. Не обошлось без подарков самому юному жителю нового дома и ветерану Великой Отечественной войны.

Квартиры сдали под чистовую отделку. Проведены все коммуникации, установлена сантехника и газовые плиты.
В Лебедяни еще остались дома, жители которых ждут продолжения федеральной программы.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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