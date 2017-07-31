В Лебедяни 50 семей отпраздновали новоселье
12:44 31 Июля 2017 Общество
Загрузка плеера
Этого переезда они ждали больше 2 лет. Теперь в первом этапе переселения из ветхого и аварийного жилья в Лебедянском районе можно поставить точку. Не обошлось без подарков самому юному жителю нового дома и ветерану Великой Отечественной войны.
Квартиры сдали под чистовую отделку. Проведены все коммуникации, установлена сантехника и газовые плиты.
В Лебедяни еще остались дома, жители которых ждут продолжения федеральной программы.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
Количество показов: 116
Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
Лента новостей
|14:04
|12:49
|12:44
|12:43
|12:39
|12:29
|12:24
|12:06
|11:59
|11:40
|11:21
|10:52
|10:35
|10:08
|10:01
|09:36
|09:17
30.07.2017
|10:59
|09:21
29.07.2017
|10:53
Комментарии