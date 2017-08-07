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Источник: ТРК "Липецкое время"

В деревне Вторая Куликовка Лебедянского района открыли Дом культуры. На реконструкцию бывшего здания столовой потратили более 7 миллионов рублей. Объект - пример работы закона о частно-государственном партнёрстве. Большую часть средств сельское поселение получило от бизнесмена.В новом Доме культуры зал на 100 мест, тренажёрный зал и помещения для работы секций и кружков. Такого подарка жители ждали давно, старое здание ДК было закрыто более 20 лет назад. Проводить мероприятия приходилось в школе, а хранить инвентарь и костюмы и вовсе было негде. Теперь праздников и концертов в деревне будет больше, уверены в сельской администрации.