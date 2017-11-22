В Липецке без света остаются 4,5 тысячи человек
15:29 22 Ноября 2017 Общество
По диспетчерской линии «075» зарегистрировано 25 случаев, связанных с обрывом проводов. ЛГЭК напоминает, при обнаружении обрывов, упавших деревьев на провода, задымления и искрения, просьба сообщать об этом по телефону 075, 236-075.
Количество показов: 94
Источник: пресс-служба ОАО "ЛГЭК"
Источник: пресс-служба ОАО "ЛГЭК"
Лента новостей
|18:18
|18:02
|17:45
|17:42
|17:19
|16:58
|16:30
|16:18
|15:50
|15:29
|14:57
|14:34
|14:06
|13:41
|13:35
|12:38
|12:32
|12:24
|12:08
|11:54
Комментарии