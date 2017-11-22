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Источник: пресс-служба ОАО "ЛГЭК"

По состоянию на 15:00 часов в Липецке и районах без электричества остаются 4,5 тысячи человек. Повреждены воздушные линии электропередач на улицах Комсомольская, Кирова, Школьная. Аварийно-восстановительные бригады продолжают свою работу в Сселках, Матырском, Новой Жизни и Дачном.По диспетчерской линии «075» зарегистрировано 25 случаев, связанных с обрывом проводов. ЛГЭК напоминает, при обнаружении обрывов, упавших деревьев на провода, задымления и искрения, просьба сообщать об этом по телефону 075, 236-075.