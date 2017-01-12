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В Липецке немало газовых труб, за которые никто не отвечает

15:08 12 Января 2017 Общество
В Липецке немало газовых труб, за которые никто не отвечает
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Кому принадлежат десятки метров липецких газопроводов? Кто их обслуживает, отвечает за безопасность таких объектов? На эти вопросы пока ответов нет. Как выяснилось, в городе немало газовых труб, за которые никто не отвечает.

Эта многоэтажка в центре Липецка уже давно под пристальным вниманием депутатов горсовета. Их интересует газопровод, который проложил застройщик еще в 2013 году. Объект повышенной опасности до сих пор находится в собственности "Жилстройторга", но лицензии у организации на обслуживание трубы нет. Строительная компания обратилась к газовикам. И тут встал вопрос экономической целесообразности.
Дело застопорилось из-за бумажной волокиты, уверены депутаты горсовета. Им вторят и представители управления энергетики и тарифов. А пока 558 метров газовой трубы, к которой уже подключился и частный сектор, остаются без обслуживания.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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