В Липецке немало газовых труб, за которые никто не отвечает
15:08 12 Января 2017 Общество
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Эта многоэтажка в центре Липецка уже давно под пристальным вниманием депутатов горсовета. Их интересует газопровод, который проложил застройщик еще в 2013 году. Объект повышенной опасности до сих пор находится в собственности "Жилстройторга", но лицензии у организации на обслуживание трубы нет. Строительная компания обратилась к газовикам. И тут встал вопрос экономической целесообразности.
Дело застопорилось из-за бумажной волокиты, уверены депутаты горсовета. Им вторят и представители управления энергетики и тарифов. А пока 558 метров газовой трубы, к которой уже подключился и частный сектор, остаются без обслуживания.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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