Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Количество показов: 136

Источник: ТРК "Липецкое время"

Кому принадлежат десятки метров липецких газопроводов? Кто их обслуживает, отвечает за безопасность таких объектов? На эти вопросы пока ответов нет. Как выяснилось, в городе немало газовых труб, за которые никто не отвечает.Эта многоэтажка в центре Липецка уже давно под пристальным вниманием депутатов горсовета. Их интересует газопровод, который проложил застройщик еще в 2013 году. Объект повышенной опасности до сих пор находится в собственности "Жилстройторга", но лицензии у организации на обслуживание трубы нет. Строительная компания обратилась к газовикам. И тут встал вопрос экономической целесообразности.Дело застопорилось из-за бумажной волокиты, уверены депутаты горсовета. Им вторят и представители управления энергетики и тарифов. А пока 558 метров газовой трубы, к которой уже подключился и частный сектор, остаются без обслуживания.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".