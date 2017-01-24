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В Липецке построят многоэтажки для детей-сирот и школу на 800 мест

16:39 24 Января 2017 Общество
В Липецке построят многоэтажки для детей-сирот и школу на 800 мест
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Возобновить строительство "Катящихся камней", заложить многоэтажки для детей-сирот и сдать две школы на 800 мест. В областной администрации главный строитель региона обозначил задачи на этот год. Помимо мощной социально программы нужно удержать позиции и в жилищном строительстве.
Как рассказал Игорь Шамардин, глава администрации Липецкой области Олег Королёв ставит задачу строить по миллиону квадратных метров не менее 6-7 лет подряд. Ежегодно обеспечивая ввод одного миллиона новостроек, регион повышает доступность нового жилья.

Ударная пятилетка. По-другому темпы жилищного строительства в регионе не назовешь. За последние несколько лет Липецкая область прочно закрепила за собой статус одной из самых строящихся. Миллионный рубеж удалось преодолеть в 2014 году. В 2015 и прошлом результат закрепили. В этом помимо миллиона квадратных метров жилья запланирован ряд социальных объектов. Операционный корпус онкологического диспансера в Липецке, 2 школы на 800 мест - в микрорайоне "Елецкий" и в Задонске, продолжение строительства спортивного комплекса "Катящиеся камни".

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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