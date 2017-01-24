В Липецке построят многоэтажки для детей-сирот и школу на 800 мест
16:39 24 Января 2017 Общество
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Как рассказал Игорь Шамардин, глава администрации Липецкой области Олег Королёв ставит задачу строить по миллиону квадратных метров не менее 6-7 лет подряд. Ежегодно обеспечивая ввод одного миллиона новостроек, регион повышает доступность нового жилья.
Ударная пятилетка. По-другому темпы жилищного строительства в регионе не назовешь. За последние несколько лет Липецкая область прочно закрепила за собой статус одной из самых строящихся. Миллионный рубеж удалось преодолеть в 2014 году. В 2015 и прошлом результат закрепили. В этом помимо миллиона квадратных метров жилья запланирован ряд социальных объектов. Операционный корпус онкологического диспансера в Липецке, 2 школы на 800 мест - в микрорайоне "Елецкий" и в Задонске, продолжение строительства спортивного комплекса "Катящиеся камни".
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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