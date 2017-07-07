В Липецке сдали дом для переселения горожан из аварийного жилья
17:57 7 Июля 2017 Общество
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Еще недавно этот район считали глухоманью. Теперь на месте бывшего пустыря - современные новостройки. Дом №31е по улице Ангарской построили быстро, технологии применяли энергосберегающие. Натяжные потолки, ламинат, индивидуальное газовое отопление. Глава города получает от застройщика символический ключ. Теперь новым жильем распоряжается город.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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