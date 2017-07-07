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Источник: ТРК "Липецкое время"

34 квартиры по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Новый дом по улице Ангарской городская власть приняла сегодня у застройщика. Этот объект открывает очередной этап переселения из ветхого и аварийного жилья. А всего до конца августа современные квартиры по программе получат 169 липецких семей.Еще недавно этот район считали глухоманью. Теперь на месте бывшего пустыря - современные новостройки. Дом №31е по улице Ангарской построили быстро, технологии применяли энергосберегающие. Натяжные потолки, ламинат, индивидуальное газовое отопление. Глава города получает от застройщика символический ключ. Теперь новым жильем распоряжается город.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".