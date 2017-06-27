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Источник: ТРК "Липецкое время"

В Липецкой области выбрали самые благоустроенные территории учреждений соцзащиты. Подведены итоги регионального смотра-конкурса. Участие в нём приняли больше 20 организаций. Лучших выбирали в 4 номинациях. Победители и лауреаты получили дипломы и денежные премии. Церемонию награждения провели в Введенском геронтологическом центре. Здесь благоустройство стало общим делом как сотрудников, так и подопечных.О мусоре здесь не может быть и речи. Сплошь и рядом цветники и альпийские горки. Территория Введенского геронтологического центра - это пример профессиональной работы ландшафтного дизайна. Пенсионеры говорят: от такой красоты даже настроение поднимается. А потому не упускают возможности полюбоваться местными пейзажами. И таких примеров в Липецкой области десятки.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".