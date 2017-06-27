В Липецкой области определили самые благоустроенные учреждения соцзащиты
16:35 27 Июня 2017 Общество
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О мусоре здесь не может быть и речи. Сплошь и рядом цветники и альпийские горки. Территория Введенского геронтологического центра - это пример профессиональной работы ландшафтного дизайна. Пенсионеры говорят: от такой красоты даже настроение поднимается. А потому не упускают возможности полюбоваться местными пейзажами. И таких примеров в Липецкой области десятки.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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