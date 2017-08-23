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Источник: ТРК "Липецкое время"

Липецкую область с рабочей поездкой посетила детский омбудсмен Анна Кузнецова. Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка стала участником 13-го регионального образовательного форума. Он пройдёт с 23 по 30 августа. Начался он с педконференции под названием "Современная школа: пространство доверия". В областной администрации говорили о роли школы в жизни ребёнка, о воспитательной функции образования.Рабочая поездка Анны Кузнецовой совпала с открытие в регионе 13-го образовательного форума. Его начали с награждения лучших педагогов региона. Уполномоченный по правам ребёнка вручила учителям благодарственные письма. Глава региона Олег Королёв и спикер облсовета Павел Путилин, в свою очередь, наградили грантами ряд образовательных учреждений.Говоря о том, какой должна быть современная школа, Анна Кузнецова отметила, что обучение и воспитание - две стороны одной медали. И всё это ребёнок должен получать именно в школе.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".