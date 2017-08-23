В Липецкой области разработают схему повышения квалификации учителей
18:50 23 Августа 2017 Общество
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Рабочая поездка Анны Кузнецовой совпала с открытие в регионе 13-го образовательного форума. Его начали с награждения лучших педагогов региона. Уполномоченный по правам ребёнка вручила учителям благодарственные письма. Глава региона Олег Королёв и спикер облсовета Павел Путилин, в свою очередь, наградили грантами ряд образовательных учреждений.
Говоря о том, какой должна быть современная школа, Анна Кузнецова отметила, что обучение и воспитание - две стороны одной медали. И всё это ребёнок должен получать именно в школе.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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