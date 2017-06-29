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В Липецкой области установлен высокий класс пожароопасности в лесах

11:07 29 Июня 2017 Общество
В связи с жаркой и сухой погодой на территории Липецкой области установлен высокий класс пожарной опасности в лесах.

Лесные инспекторы проводят патрулирование хвойных и лиственных лесных массивов 50 мобильными группами по 76 маршрутам общей протяженностью 3580 км. Особое внимание уделяется местам, которые чаще всего посещают отдыхающие. Также ведется наблюдение за лесными массивами с помощью 14 видеокамер системы «Лесной дозор».

С начала пожароопасного сезона государственными лесными инспекторами составлено 74 протокола за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, в том числе 6 в условиях особого противопожарного режима, действующего с 15 мая 2017 года.

Управление лесного хозяйства Липецкой области убедительно просит жителей и гостей области соблюдать правила поведения в лесах. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 000 до 5 000 тысяч рублей; на должностных лиц – от 20 000 до 40 000 рублей; на юридических лиц – от 300 000 до 500 000 рублей.

В случае обнаружения лесного пожара необходимо незамедлительно сообщить о загорании по бесплатному телефону: 8-800-100-94-00 или 112.
«Лесные пожары наносят огромный ущерб природе и могут спровоцировать большую беду. Обеспечить сохранность лесов - общая задача органов власти и граждан», - подчеркивает Олег Королёв.
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Источник:  управление лесного хозяйства Липецкой области
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