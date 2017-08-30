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Источник: пресс-служба администрации Липецка

В преддверии нового учебного года в администрации города прорабатывается вопрос предоставления льготного проезда для школьников и студентов.В связи с внедрением на территории Липецкой области автоматизированной системы безналичной оплаты проезда с 1 сентября перестает действовать городская система проездных билетов для школьников и студентов на муниципальном транспорте, которая работала с 2009 года.На сегодняшний день департаментом транспорта разработан проект документа, который предусматривает компенсацию части стоимости затрат на проезд для школьников из многодетных семей. Данная реформа предполагает знакомую для льготников форму монетизации, когда граждане ежемесячно получают компенсацию за свои возможные расходы.В течение всего периода учебного года – с сентября по май – администрация областного центра намерена компенсировать 50 % от стоимости 44 поездок в месяц. Именно столько поездок в среднем совершает обычный школьник, исходя их количества учебных дней. На эти цели в бюджете города заложено 19 млн рублей. По данным управления социальной защиты, льготой смогут воспользоваться более 5700 детей, воспитывающихся в семьях с низким доходом. Планируется, что проект документа будет рассмотрен городским Советом депутатов в сентябре. В случае положительного решения, первые выплаты будут осуществлены в октябре-ноябре.Кроме того, администрацией города инициировано рассмотрение в региональных органах власти возможности бесплатного проезда детям из многодетных семей.