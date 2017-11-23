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В новом ДК в Донском будут работать более 10 кружков

17:02 23 Ноября 2017 Общество
В новом ДК в Донском будут работать более 10 кружков
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Строительство в рекордные сроки. В селе Донское Задонского района открыли новый ДК - первый, возведённый по областной программе строительства сельских домов культуры. К 2020 году в области построят 35 домов культуры. 10 из них планируют возвести уже в этом году.

Хороший настрой для артиста — это главное. Сегодня небольшой коллектив впервые выходит на большую сцену. Повод — открытие нового дома культуры. Раньше все праздники проводили в здании бывшего магазина. Его делили с сельской библиотекой. Теперь у артистов появился простор для творчества.

Актовый зал на 200 мест, гримерки, кабинеты для кружков, библиотека и даже окно МФЦ. В Донском новый ДК ждали 12 лет. Для жителей села это настоящий подарок.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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