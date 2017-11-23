В новом ДК в Донском будут работать более 10 кружков
17:02 23 Ноября 2017 Общество
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Хороший настрой для артиста — это главное. Сегодня небольшой коллектив впервые выходит на большую сцену. Повод — открытие нового дома культуры. Раньше все праздники проводили в здании бывшего магазина. Его делили с сельской библиотекой. Теперь у артистов появился простор для творчества.
Актовый зал на 200 мест, гримерки, кабинеты для кружков, библиотека и даже окно МФЦ. В Донском новый ДК ждали 12 лет. Для жителей села это настоящий подарок.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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