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Источник: ТРК "Липецкое время"

Сегодня в России уже в 50-й раз отмечают День энергетика. В администрации Липецкой области чествовали ветеранов и работников генерирующих компаний.Символично, что их профессиональный праздник практически совпал с самым коротким днем в году. Все-таки именно они разгоняют тьму и дарят тепло. Это работники энергетической отрасли. В Липецкой области в этой сфере заняты 14 тысяч человек.За успехи в работе и преданность своему делу лучшим специалистам вручили ведомственные и отраслевые награды.Энергетики могут с легкостью назвать десяток крупных проектов, выполненных в этом году.Финансовые вложения в энергосистему региона в 2016 году составили порядка 2,5 млн рублей.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".