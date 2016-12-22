В обладминистрации чествовали тех, кто дает нашим домам свет и тепло
17:45 22 Декабря 2016 Общество
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Символично, что их профессиональный праздник практически совпал с самым коротким днем в году. Все-таки именно они разгоняют тьму и дарят тепло. Это работники энергетической отрасли. В Липецкой области в этой сфере заняты 14 тысяч человек.
За успехи в работе и преданность своему делу лучшим специалистам вручили ведомственные и отраслевые награды.
Энергетики могут с легкостью назвать десяток крупных проектов, выполненных в этом году.
Финансовые вложения в энергосистему региона в 2016 году составили порядка 2,5 млн рублей.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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