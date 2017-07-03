В парке Победы молодежь занималась йогой и воркаутом
12:57 3 Июля 2017 ОбществоВопреки непогоде. В регионе отметили День молодёжи. Масштабный праздник состоялся в парке Победы. Для гостей работали интерактивные площадки - мини-гольф, зарядка, йога, воркаут. Можно было заняться спортом с профессиональным инструктором и пройти увлекательный квест. Веселиться молодёжь планировала до полуночи. Погода внесла свои коррективы, из-за дождя программу пришлось немного сократить, но общего настроя это не испортило.
В парке Победы распустились лотосы. Йога на природе. Сделать асаны вместе с инструктором могли все желающие. К занятиям присоединились не только любители восточных практик, но даже их четвероногие питомцы. Специалисты говорят, что от таких тренировок на природе польза и душе, и телу.
Занятие для настоящих мужчин - соревнования среди воркаутеров. Уличная гимнастика становится все популярнее. На брусьях и турниках эти люди творят невероятное.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
Количество показов: 29
Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
Лента новостей
|12:57
|12:53
|12:44
|12:36
|12:29
|12:11
|11:47
|11:21
|11:05
|10:53
|10:42
|10:29
|09:57
|09:22
|09:13
02.07.2017
|11:04
|09:42
01.07.2017
|10:20
30.06.2017
|18:17
|17:58
Комментарии