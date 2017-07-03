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Источник: ТРК "Липецкое время"

Вопреки непогоде. В регионе отметили День молодёжи. Масштабный праздник состоялся в парке Победы. Для гостей работали интерактивные площадки - мини-гольф, зарядка, йога, воркаут. Можно было заняться спортом с профессиональным инструктором и пройти увлекательный квест. Веселиться молодёжь планировала до полуночи. Погода внесла свои коррективы, из-за дождя программу пришлось немного сократить, но общего настроя это не испортило.В парке Победы распустились лотосы. Йога на природе. Сделать асаны вместе с инструктором могли все желающие. К занятиям присоединились не только любители восточных практик, но даже их четвероногие питомцы. Специалисты говорят, что от таких тренировок на природе польза и душе, и телу.Занятие для настоящих мужчин - соревнования среди воркаутеров. Уличная гимнастика становится все популярнее. На брусьях и турниках эти люди творят невероятное.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".