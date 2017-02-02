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Источник: ТРК "Липецкое время"

2 февраля 1943-го советским войскам удалось разгромить немецкую армию и переломить ход истории.200 героических дней обороны Сталинграда вошли в историю как самые кровопролитные и жестокие. При обороне города погибли и были ранены более 700 тысяч советских солдат и офицеров. Сталинградская битва стала крупнейшей сухопутной битвой во время Второй мировой войны, после неё немецкие войска окончательно потеряли стратегическую инициативу.