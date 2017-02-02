В России отмечают победу в Сталинградской битве
14:53 2 Февраля 2017 Общество
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200 героических дней обороны Сталинграда вошли в историю как самые кровопролитные и жестокие. При обороне города погибли и были ранены более 700 тысяч советских солдат и офицеров. Сталинградская битва стала крупнейшей сухопутной битвой во время Второй мировой войны, после неё немецкие войска окончательно потеряли стратегическую инициативу.
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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