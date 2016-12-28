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Источник: ТРК "Липецкое время"

90 ветеранов Великой Отечественной войны в этом году получили квартиры. На эти цели было выделено более 100 млн рублей. Такие цифры озвучили сегодня на заседании областного Совета «Победа».Всего с 2008 года жильё получили 2 365 ветеранов. Нуждаются в улучшении жилищных условий ещё 50 человек. В следующем году все они получат квартиры. На эти цели запланировано свыше 60 млн рублей. В память о погибших воинах в минувшем году в регионе открывались новые монументы. Проводилась большая работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Фестивали, викторины, выставки, кинопоказы, встречи с ветеранами.Муниципалитеты, которые активнее других в этом году вели патриотическую работу, получили кубки и дипломы. Победителем стал Чаплыгинский район.Александр Никонов, заместитель главы администрации Липецкой области: "Чем дальше мы уходим от тех страшных дней Великой Отечественной, тем меньше остаётся живых свидетелей тех событий. Мы должны как можно больше оставить для будущих потомков показаний и свидетельств тех, кто был участником Великой Отечественной. Поэтому будем и дальше создавать музеи в школах, памятники, мемориалы".«Мы в неоплатном долгу перед героями за спасенный мир, за стойкий труд, за веру в будущее. Наше глубокое уважение и благодарность - в повседневной помощи и поддержке людям старшего поколения, ветеранам войны. Мы можем и должны успеть сделать их жизнь легче, принести радость и добро в каждый новый мирный день», - считает глава региона Олег Королёв.