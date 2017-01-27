В зоопарке Липецка теперь можно ближе познакомиться с животными
17:15 27 Января 2017 Общество
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В этом акватеррариуме более 170 видов животных. Черепахи, игуаны, водяные агавы, анаконды и многие другие. Раньше посетители этой части зоопарка могли только полюбоваться редкими видами. Теперь из акватеррариума уходят не только с приятными эмоциями, но и с багажом интересных фактов. Это новый проект, который запускают в зоопарке Липецка. И он обещает много интересного.
Проект «Братья наши меньшие» запустили в рамках Года экологии. Теперь каждую среду посетители смогут послушать лекции о питомцах, увидеть показательные кормления и сфотографироваться с животными.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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