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Источник: ТРК "Липецкое время"

В зоопарке Липецка презентовали новый проект - "Братья наши меньшие". Границы привычного зоопарка стираются. Некоторых животных можно гладить, держать на руках и кормить. Кроме того, предусмотрены познавательные лекции о разных обитателях зверинца.В этом акватеррариуме более 170 видов животных. Черепахи, игуаны, водяные агавы, анаконды и многие другие. Раньше посетители этой части зоопарка могли только полюбоваться редкими видами. Теперь из акватеррариума уходят не только с приятными эмоциями, но и с багажом интересных фактов. Это новый проект, который запускают в зоопарке Липецка. И он обещает много интересного.Проект «Братья наши меньшие» запустили в рамках Года экологии. Теперь каждую среду посетители смогут послушать лекции о питомцах, увидеть показательные кормления и сфотографироваться с животными.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".